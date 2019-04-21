На Шри-Ланке арестованы 13 человек по делу о взрывах

Полиция Шри-Ланки взяла под стражу 13 человек, подозреваемых в организации серии взрывов в отелях и храмах острова. Об этом сообщает News First со ссылкой на представителя ведомства.

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