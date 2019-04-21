На Шри-Ланке арестованы 13 человек по делу о взрывах
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UPDATE : 13 suspects arrested by Police CCD in connection to #EasterSundayAttacksLK. 10 of them have been handed over to the CID - Police Spokesperson #lka#SriLanka— News 1st (@NewsfirstSL) 21 апреля 2019 г.
Как отмечается, десять подозреваемых будут переданы в отдел уголовного розыска.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео подтвердил гибель нескольких американцев в результате терактов.
На Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошла серия взрывов в католических храмах и пятизвёздочных отелях.
По последним данным, погибли более 200 человек, среди них 35 иностранцев.