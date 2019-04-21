Помпео подтвердил гибель нескольких американцев на Шри-Ланке
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«Мы можем подтвердить, что среди погибших было несколько граждан США. Посольство США работает в непрерывном режиме над тем, чтобы оказать помощь американским гражданам, пострадавшим от нападений, и их семьям», — говорится в распространённом сообщении Госдепартамента.
Ранее стало известно, что в результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли пять британцев.
На Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошла серия взрывов в католических храмах и пятизвёздочных отелях.
По последним данным, погибли более 200 человек, среди них 35 иностранцев.