При взрывах на Шри-Ланке погибли пять граждан Британии

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В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли пять британских граждан. Об этом информирует Sky News со ссылкой на шри-ланкийский МИД.
При взрывах на Шри-Ланке погибли пять граждан Британии
  • Reuters

«МИД Шри-Ланки сообщает, что среди более чем 200 человек, погибших в серии взрывов, было пятеро граждан Великобритании», — говорится в сообщении телеканала.

На Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошла серия взрывов в католических храмах и пятизвёздочных отелях. 

По последним данным, погибли более 200 человек, среди них 35 иностранцев

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