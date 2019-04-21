При взрывах на Шри-Ланке погибли пять граждан Британии

В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли пять британских граждан. Об этом информирует Sky News со ссылкой на шри-ланкийский МИД.

«МИД Шри-Ланки сообщает, что среди более чем 200 человек, погибших в серии взрывов, было пятеро граждан Великобритании», — говорится в сообщении телеканала.

Sri Lanka's foreign ministry says five British nationals were among more than 200 people killed in a series of explosions in the country — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 21 апреля 2019 г.

На Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошла серия взрывов в католических храмах и пятизвёздочных отелях.

По последним данным, погибли более 200 человек, среди них 35 иностранцев.

RT ведёт текстовую трансляцию.