При взрывах на Шри-Ланке погибли пять граждан Британии
- Reuters
«МИД Шри-Ланки сообщает, что среди более чем 200 человек, погибших в серии взрывов, было пятеро граждан Великобритании», — говорится в сообщении телеканала.
Sri Lanka's foreign ministry says five British nationals were among more than 200 people killed in a series of explosions in the country— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 21 апреля 2019 г.
На Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошла серия взрывов в католических храмах и пятизвёздочных отелях.
По последним данным, погибли более 200 человек, среди них 35 иностранцев.