В результате взрывов на Шри-Ланке погибли более 200 человек

В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли 207 человек, 450 получили ранения.

Об этом сообщает телеканал News First со ссылкой на данные полиции.

Ранее стало известно, что в связи со взрывами в церквях и отелях, которые произошли 21 апреля на Шри-Ланке, задержаны семь человек. Известно, что три взрыва произошло в дорогих отелях Коломбо. Остальные — во время пасхальных богослужений.

По предварительным данным, российские туристы в терактах не пострадали.

На острове действует комендантский час, властями закрыт доступ к мессенджерам и соцсетям.

RT ведёт онлайн-трансляцию.