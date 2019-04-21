В результате взрывов на Шри-Ланке погибли более 200 человек
- Reuters
Об этом сообщает телеканал News First со ссылкой на данные полиции.
Ранее стало известно, что в связи со взрывами в церквях и отелях, которые произошли 21 апреля на Шри-Ланке, задержаны семь человек. Известно, что три взрыва произошло в дорогих отелях Коломбо. Остальные — во время пасхальных богослужений.
По предварительным данным, российские туристы в терактах не пострадали.
На острове действует комендантский час, властями закрыт доступ к мессенджерам и соцсетям.