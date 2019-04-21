На Шри-Ланке объявлен комендантский час и закрыт доступ в соцсети

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Власти Шри-Ланки объявили комендантский час и закрыли доступ в стране к социальным сетям и мессенджерам.
На Шри-Ланке объявлен комендантский час и закрыт доступ в соцсети
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News.

Телеканал News First сообщает, что 22 и 23 апреля объявлены в стране выходными.

Все пасхальные вечерние службы в церквях Шри-Ланке отменены.

21 апреля в отелях и церквях Шри-Ланки произошло шесть взрывов, в которых погибли не менее 185 человек, сотни пострадали.

Позднее сообщалось о ещё двух взрывах, которые произошли на острове. В одном из них погибли не менее двух человек.

Ответственность за случившееся пока никто не взял. 

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