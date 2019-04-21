На Шри-Ланке объявлен комендантский час и закрыт доступ в соцсети
- Reuters
Об этом сообщает Sky News.
Телеканал News First сообщает, что 22 и 23 апреля объявлены в стране выходными.
Все пасхальные вечерние службы в церквях Шри-Ланке отменены.
21 апреля в отелях и церквях Шри-Ланки произошло шесть взрывов, в которых погибли не менее 185 человек, сотни пострадали.
Позднее сообщалось о ещё двух взрывах, которые произошли на острове. В одном из них погибли не менее двух человек.
Ответственность за случившееся пока никто не взял.