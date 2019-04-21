СМИ сообщили о 185 погибших при взрывах на Шри-Ланке

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В серии взрывов в отелях и на пасхальных службах в церквях Шри-Ланки погибли 185 человек, сотни получили ранения.
СМИ сообщили о 185 погибших при взрывах на Шри-Ланке
  • Reuters

Об этом сообщает ланкийское новостное агентство News First.

По его данным, в национальной больнице в Коломбо зарегистрировали 46 погибших и 259 раненых. В больнице Калубовила в Коломбо — 17 раненых. Больница Рагама недалеко от Коломбо сообщила о семи погибших и 30 раненых.

В больнице города Негомбо зарегистрировали 74 погибших и 113 раненых. При взрыве в церкви Катана недалеко от Негомбо погиб 31 человек.

При взрыве в церкви в городе Баттикалоа погибли 27 человек, 80 получили ранения.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с гибелью людей из-за взрывов во время празднования Пасхи. 

По предварительным данным, россиян среди пострадавших при взрывах на Шри-Ланке нет.

RT ведёт онлайн-трансляцию.

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