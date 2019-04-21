Путин выразил соболезнования в связи со взрывами на Шри-Ланке

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с гибелью людей из-за взрывов во время празднования Пасхи.

В телеграмме с соболезнованиями отмечается, что Россия была и остаётся надёжным партнёром Шри-Ланки в борьбе с угрозой международного терроризма.

«Рассчитываю, что исполнители и заказчики столь жестокого и циничного преступления, совершённого в разгар пасхальных торжеств, понесут заслуженное наказание», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

21 апреля в католических церквях и отелях Шри-Ланки произошла серия взрывов. Погибли не менее 160 человек, сотни пострадали. По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет.

RT ведёт онлайн-трансляцию.