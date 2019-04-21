Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 160

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Число погибших при взрывах в отелях и церквях на Шри-Ланке достигло 160 человек.
Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 160
  • © Reuters

Об этом сообщает местная новостная служба News First.

В частности, в отелях Коломбо погибли 40 человек, 295 получили ранения.

При взрыве в церкви в городе Негомбо погибли 93 человека, В результате взрыва в церкви города Баттикалоа погибли 27 человек, 73 получили ранения.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 52. Всего сообщалось о шести взрывах, три из которых произошли в фешенебельных отелях Коломбо.

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