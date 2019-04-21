Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 52
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Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.
Отмечается, что 42 человека погибли в Коломбо и ещё 10 в городе Баттикалоа.
Всего сообщалось о шести взрывах. Три из них произошли в пятизвёздочных отелях в Коломбо, ещё три — в церквях за пределами города.
По предварительным данным, среди погибших могут быть иностранные туристы.
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.
Ранее сообщалось, что число погибших при взрывах в церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи достигло 42.