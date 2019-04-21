Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 52

Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 52

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RT
Число погибших при взрывах в церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи достигло 52.
Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 52
  • © AFP

Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию. 

Отмечается, что 42 человека погибли в Коломбо и ещё 10 в городе Баттикалоа.

Всего сообщалось о шести взрывах. Три из них произошли в пятизвёздочных отелях в Коломбо, ещё три — в церквях за пределами города.

По предварительным данным, среди погибших могут быть иностранные туристы.

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрывах в церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи достигло 42.

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