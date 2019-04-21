Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 52

Число погибших при взрывах в церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи достигло 52.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.

Отмечается, что 42 человека погибли в Коломбо и ещё 10 в городе Баттикалоа.

Всего сообщалось о шести взрывах. Три из них произошли в пятизвёздочных отелях в Коломбо, ещё три — в церквях за пределами города.

По предварительным данным, среди погибших могут быть иностранные туристы.

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрывах в церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи достигло 42.