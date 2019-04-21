Посол: россияне не пострадали при взрывах в церквях Шри-Ланки

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Посол России на Шри-Ланке Юрий Материй заявил, что, по предварительным данным, россияне не пострадали при взрывах в церквях на острове 21 апреля.
Посол: россияне не пострадали при взрывах в церквях Шри-Ланки
  • Reuters

«По предварительным данным из компетентных органов, граждан России среди погибших и пострадавших в результате взрывов в церквях на Шри-Ланке нет, но посольство проясняет ситуацию окончательно», — приводит РИА Новости слова посла.

21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в отелях и церквях, погибли 160 человек, сотни получили ранения.

Не менее 40 человек погибли при взрывах в дорогих отелях Коломбо.

Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял.

RT ведёт онлайн-трансляцию.

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