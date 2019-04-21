СМИ: В связи со взрывами на Шри-Ланке задержаны семь человек

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В связи со взрывами в церквях и отелях, которые произошли 21 апреля на Шри-Ланке, задержаны семь человек.
СМИ: В связи со взрывами на Шри-Ланке задержаны семь человек
  • ©Xinhua/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает телеканал News First.

В результате взрывов на Шри-Ланке 21 апреля погибли не менее 185 человек, сотни получили ранения.

По предварительным данным, российские туристы в терактах не пострадали.

RT ведёт онлайн-трансляцию.

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