СМИ: В связи со взрывами на Шри-Ланке задержаны семь человек
В связи со взрывами в церквях и отелях, которые произошли 21 апреля на Шри-Ланке, задержаны семь человек.
- ©Xinhua/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом сообщает телеканал News First.
В результате взрывов на Шри-Ланке 21 апреля погибли не менее 185 человек, сотни получили ранения.
По предварительным данным, российские туристы в терактах не пострадали.
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