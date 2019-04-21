В РСТ рассказали о ситуации с туристами из России на Шри-Ланке

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что все организованные российские туристы на Шри-Ланке находились в курортных зонах, которые не были затронуты серией взрывов.

«Сейчас на Шри-Ланке сезон для российского рынка. Мы обзвонили туроператоров — у многих есть там туристы, но они находятся в курортных зонах, не в Коломбо. Из трёх отелей, в которых произошли взрывы, ни в одном, по данным операторов, организованных российских туристов на тот момент не было», — приводит Интерфакс слова Тюриной.

По последним данным, 21 апреля на Шри-Ланке произошли восемь взрывов. В шести из них, которые прогремели в отелях и на пасхальных службах в храмах, погибли не менее 185 человек. Полиция сообщала о 35 погибших иностранцах. По предварительным данным российской дипмиссии, пострадавших среди россиян нет.

Власти Шри-Ланки объявили комендантский час и закрыли доступ в стране к социальным сетям и мессенджерам в связи со случившимся.