В результате взрывов на Шри-Ланке погибли 45 детей

По меньшей мере 45 детей стали жертвами взрывов на Шри-Ланке.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление ООН.

«По меньшей мере 45 детей погибли в результате атак на Шри-Ланке», — пишет агентство.

#BREAKING At least 45 children killed in Sri Lanka attacks: UN pic.twitter.com/1GOIVdrveO — AFP news agency (@AFP) 23 апреля 2019 г.

Ранее сообщалось, что жертвами терактов на Шри-Ланке стали трое детей одного из наиболее состоятельных людей Дании, акционера интернет-магазина ASOS Андерса Холча Повлсена.

Серия взрывов произошла в храмах и пятизвёздочных отелях Шри-Ланки 21 апреля, в католическую Пасху. Согласно последним данным, всего в результате терактов погибли 320 человек и 520 пострадали.

Власти Шри-Ланки заявили, что взрывы, которые устроили террористы в пасхальное воскресенье в христианских храмах, а также в отелях и других местах страны, являются ответом на недавний теракт в Новой Зеландии.