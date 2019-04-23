В результате взрывов на Шри-Ланке погибли 45 детей

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По меньшей мере 45 детей стали жертвами взрывов на Шри-Ланке.
В результате взрывов на Шри-Ланке погибли 45 детей
  • Reuters

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление ООН.

«По меньшей мере 45 детей погибли в результате атак на Шри-Ланке», — пишет агентство.

Ранее сообщалось, что жертвами терактов на Шри-Ланке стали трое детей одного из наиболее состоятельных людей Дании, акционера интернет-магазина ASOS Андерса Холча Повлсена.

Серия взрывов произошла в храмах и пятизвёздочных отелях Шри-Ланки 21 апреля, в католическую Пасху. Согласно последним данным, всего в результате терактов погибли 320 человек и 520 пострадали.

Власти Шри-Ланки заявили, что взрывы, которые устроили террористы в пасхальное воскресенье в христианских храмах, а также в отелях и других местах страны, являются ответом на недавний теракт в Новой Зеландии.

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