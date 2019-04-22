Жертвами взрывов на Шри-Ланке стали трое детей совладельца ASOS

Жертвами терактов на Шри-Ланке стали трое детей одного из наиболее состоятельных людей Дании, акционера интернет-магазина ASOS Андерса Холча Повлсена.

Об этом информирует Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.

Отмечается, что незадолго до произошедшего, одна из дочерей Повлсена опубликовала в своём Instagram фото брата и сестёр.

Как уточняет издание, имена погибших детей не разглашаются.

В результате серии взрывов, произошедших в отелях и церквях Шри-Ланки 21 апреля, погибли не менее 290 человек, сотни получили ранения.

За взрывы, совершённые террористами-смертниками на Пасху, несёт ответственность военизированная группировка National Thowheeth Jama'ath.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал происходящее в стране.