Эксперт прокомментировал события на Шри-Ланке

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал события на Шри-Ланке.

Эксперт, в частности, отметил слабость со стороны местных спецслужб и всей системы безопасности.

«В гостиницах должна обеспечиваться безопасность граждан, а если мы говорим о проведении массовых мероприятий, в том числе религиозных, то здесь также существует необходимость проверки этих объектов на безопасность как минимум», — пояснил он.

Как считает Перенджиев, терроризм — глобальная проблема, и задача спецслужб — действовать на опережение.

Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки введут режим чрезвычайного происшествия на территории страны с полуночи 23 апреля.