Эксперт прокомментировал события на Шри-Ланке
- Reuters
Эксперт, в частности, отметил слабость со стороны местных спецслужб и всей системы безопасности.
«В гостиницах должна обеспечиваться безопасность граждан, а если мы говорим о проведении массовых мероприятий, в том числе религиозных, то здесь также существует необходимость проверки этих объектов на безопасность как минимум», — пояснил он.
Как считает Перенджиев, терроризм — глобальная проблема, и задача спецслужб — действовать на опережение.
Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки введут режим чрезвычайного происшествия на территории страны с полуночи 23 апреля.