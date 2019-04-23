Число жертв терактов на Шри-Ланке превысило 320

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RT
Число погибших в результате серии терактов на Шри-Ланке увеличилось до 320. Об этом сообщает телеканал News 1st со ссылкой на властей страны.
Число жертв терактов на Шри-Ланке превысило 320
  • Reuters
  • © Athit Perawongmetha

Как отмечается, ещё более 520 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось о 310 жертвах.

Серия взрывов произошла в храмах и пятизвёздочных отелях Шри-Ланки 21 апреля, в католическую Пасху. 

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