Число жертв терактов на Шри-Ланке превысило 320
Число погибших в результате серии терактов на Шри-Ланке увеличилось до 320. Об этом сообщает телеканал News 1st со ссылкой на властей страны.
- Reuters
- © Athit Perawongmetha
Как отмечается, ещё более 520 человек получили ранения различной степени тяжести.
Ранее сообщалось о 310 жертвах.
Серия взрывов произошла в храмах и пятизвёздочных отелях Шри-Ланки 21 апреля, в католическую Пасху.
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