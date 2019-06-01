В посольстве выясняют, пострадали ли россияне при стрельбе в США

Консульский отдел посольства России в США выясняет, пострадали ли российские граждане в результате стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич. Об этом говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.

«В Госдеп направлен соответствующий запрос», — указывается в сообщении. Ранее неизвестный устроил стрельбу в городе Вирджиния-Бич. В результате 11 человек погибли, по меньшей мере шесть получили ранения. Подозреваемый в стрельбе мёртв.