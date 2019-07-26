«Будет нагнетаться»: как отказ Трампа снять ограничения по поставкам оружия скажется на ситуации на Ближнем Востоке

Палестина останавливает действие всех соглашений с Израилем. Об этом заявил Махмуд Аббас на совещании правительства. По его словам, решение принято после сноса израильской стороной палестинского поселения в окрестностях Иерусалима. Палестинский народ отстаивает свои интересы теми способами, которые доступны в текущих политических реалиях, уверены в Госдуме. Эксперты считают, что государства могут обменяться ответными мерами.

Президент США Дональд Трамп наложил вето на три резолюции конгресса, предусматривающие ограничение военно-технического сотрудничества Соединённых Штатов с рядом арабских государств, включая Саудовскую Аравию. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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«Подрывая двусторонние отношения Соединённых Штатов и препятствуя нашей способности поддерживать ключевых партнёров в критический момент, закон нанёс бы ущерб, а не поспособствовал бы усилиям по прекращению конфликта в Йемене», — говорится в письме Трампа Сенату.

Напомним, на прошлой неделе палата представителей США приняла несколько резолюций, которые в том числе блокировали решение главы Белого дома по поставкам оружия Эр-Рияду.

Между тем, в июне Пентагон заявлял, что Вашингтону не следует уменьшать объёмы оружейного экспорта Саудовской Аравии и Объединённым Арабским Эмиратам. В ведомстве сочли, что такой шаг может подтолкнуть страны Персидского залива к развитию военно-технического сотрудничества с Россией и Китаем.

В мае госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео поручил Госдепартаменту одобрить сделку, связанную с продажей оружия в Иорданию, ОАЭ и Саудовскую Аравию. В сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, подчёркивалось, что «эти продажи будут укреплять стабильность на Ближнем Востоке», а также помогут обеспечить защиту «от Исламской Республики Иран».

«Безответственный политик»

Решение президента наложить вето на резолюции вызвало резкую ответную реакцию в конгрессе.

Так, спикер палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси заявила, что действия главы Белого дома «поражают». По её словам, «наращивание объёмов продажи оружия, которое будет применяться по всему миру», приведёт к ещё большему числу нарушений прав человека.

«Позорное вето президента полностью игнорирует единое стремление обеих партий и обеих палат Конгресса и обеспечивает дальнейшую вовлечённость его администрации в ужасный конфликт в Йемене, который остаётся тёмным пятном на совести всего мира», — приводятся слова Пелоси на её официальном сайте.

Спикер палаты представителей США и Нэнси Пелоси

Reuters

© Jonathan Ernst

Политик добавила, что Конгресс продолжит выполнять свою надзорную функцию и положит конец «безответственным действиям президента».

При этом американские СМИ прогнозируют, что вето президента преодолеть вряд ли удастся — для того, чтобы это осуществить, против него в ходе специального голосования должны высказаться две трети конгрессменов и сенаторов.

«Вероятность того, что вето Трампа будет преодолено, ничтожна. За всю историю США процент подобных прецедентов крайне низок. Эта процедура в Соединённых Штатах почти неосуществима, поскольку в нижней и в верхней палатах должно набраться конституционное квалифицированное большинство противников президента, а у демократов нет таких ресурсов», — пояснил в интервью RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

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При этом он предположил, что Демократическая партия и дальше будет разыгрывать «иранскую карту» и обвинять Трампа в эскалации конфликта в Персидском заливе, делая ставку на то, что американское общество устало от участия США в военных действиях.

«Тем самым демократы будут наносить удары по имиджу Трампа, так как он не выполняет своих предвыборных обязательств по невступлению в новые войны», — подчеркнул Шаповалов.

В то же время, по мнению аналитика, Трамп действует сейчас в интересах той части своего электората, которая требует от Вашингтона жёсткой политической линии.

«В каком-то смысле глава Белого дома демонстрирует избирателям свою силу и хочет показать, что близок к победе над демократами», — отметил аналитик.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, Константин Блохин в беседе с RT отметил, что та часть американского истеблишмента, которая блокирует сделку по поставкам оружия Саудовской Аравии и считает приход к власти Трампа «системной ошибкой», будет и дальше пытаться продемонстрировать несостоятельность американского лидера как политика.

«Среди этих людей не только демократы, но и однопартийцы президента, которые его недолюбливают. Все они хотят показать Трампу его место и убедить рядовых американцев, что он — безответственный политик, который может привести страну к развязыванию опасного военного конфликта», — говорит Блохин.

Противоречивая стратегия

По мнению политологов, решение президента снять наложенные парламентом ограничения на поставки оружия на Ближний Восток говорит о его намерении ещё больше дестабилизировать ситуацию в регионе.

Напомним, что на прошлой неделе Пентагон санкционировал переброску военных в Саудовскую Аравию. Соответствующее распоряжение утвердил бывший исполняющий обязанности министра обороны США Ричард Спенсер.

В оборонном ведомстве добавили, что это решение будет «дополнительным сдерживающим фактором», который позволит защитить в регионе интересы как Эр-Рияда, так и Вашингтона.

В конце мая Дональд Трамп объявил, что США дополнительно направят в район Персидского залива около 1,5 тыс. военнослужащих из-за обострения отношений с Тегераном. Позже исполнявший в то время обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан подписал распоряжение перебросить на Ближний Восток 1 тыс. военных.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

При этом новый глава американского оборонного ведомства Марк Эспер заявил, что США не стремятся к эскалации напряжённости в Персидском заливе и готовы к диалогу с Ираном «без каких-либо предварительных условий, в любое время в любом месте».

«Мы пытаемся добиться деэскалации», — добавил министр.

С точки зрения аналитиков, противоречивые действия американской стороны на Ближнем востоке говорят о том, что по отношению к Ирану Соединённые Штаты следуют определённой модели поведения, согласно которой Вашингтон намеренно взвинчивает напряжение до критических уровней, оказывая колоссальное психологическое давление на оппонентов.

«США ведут себя таким образом, чтобы заставить Иран сесть за стол переговоров на американских условиях. Однако эту схему нельзя считать рабочей, поскольку ИРИ прекрасно осознаёт намерения Соединённых Штатов. Тегеран понимает, что его хотели «развести» угрозами о широкомасштабном вторжении», — отметил Блохин в беседе с RT.

По словам аналитика, Трамп не заинтересован в реальной войне с Ираном, потому что перед президентскими выборами это было бы «равносильно политическому харакири».

«Разумеется, демократы тут же обвинили бы его в разжигании военного конфликта, который мог бы затянуться надолго», — уточнил аналитик.

«Ближневосточное НАТО»

Несмотря на сомнения в возможности реального военного конфликта, Константин Блохин уверен, что поставки оружия Саудовской Аравии «ещё больше дестабилизируют обстановку» в регионе Персидского залива.

«В этом случае ситуация вокруг Ирана будет только нагнетаться. ИРИ воспримет это как очередную попытку со стороны Вашингтона ликвидировать республику — создать ближневосточное НАТО для сдерживания Тегерана», — спрогнозировал эксперт.

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Аналитики также констатируют, что оружейный экспорт на Ближний Восток ставит под угрозу и будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Иран уже продемонстрировал решимость отстаивать свои национальные интересы, поэтому на действия Вашингтона Тегеран абсолютно точно отреагирует ответными мерами», — уверен Владимир Шаповалов.

Однако, по его словам, каких-либо уступок Соединённым Штатам от республики ожидать не стоит. При этом Владимир Шаповалов также отмечает, что, накладывая вето на запрет поставок оружия Саудовской Аравии, президент США преследует свои геополитические цели.

«Трамп таким образом создаёт союз израильтян и саудовцев, чтобы их руками решить свою основную задачу на Ближнем Востоке — значительно уменьшить военный и экономический потенциал Ирана или полностью его уничтожить», — подчеркнул Шаповалов в беседе с RT.