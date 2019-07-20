Пентагон подтвердил решение о переброске военных в Саудовскую Аравию

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Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Ричард Спенсер разрешил переброску американских вооружённых сил в Саудовскую Аравию для дальнейшего развёртывания военного контингента, сообщило Центральное командование США.

«По согласованию и по приглашению Королевства Саудовская Аравия министр обороны разрешил переброску персонала и ресурсов США для развёртывания (военного контингента. — RT) в Саудовской Аравии», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте командования ВС США.

Как уточнили в Пентагоне, такое решение станет «дополнительным сдерживающим фактором» и позволит обеспечить защиту сил и интересов обеих стран в регионе.

Ранее СМИ сообщали, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд одобрил размещение в стране военного контингента США.

По мнению Эр-Рияда, данный шаг позволит укрепить региональную безопасность.

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