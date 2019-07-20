Пентагон подтвердил решение о переброске военных в Саудовскую Аравию
«По согласованию и по приглашению Королевства Саудовская Аравия министр обороны разрешил переброску персонала и ресурсов США для развёртывания (военного контингента. — RT) в Саудовской Аравии», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте командования ВС США.
Как уточнили в Пентагоне, такое решение станет «дополнительным сдерживающим фактором» и позволит обеспечить защиту сил и интересов обеих стран в регионе.
Ранее СМИ сообщали, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд одобрил размещение в стране военного контингента США.
По мнению Эр-Рияда, данный шаг позволит укрепить региональную безопасность.