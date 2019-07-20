СМИ: Эр-Рияд одобрил размещение военного контингента США

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд одобрил размещение в стране военного контингента США для совместного обеспечения безопасности в регионе, сообщает SPA со ссылкой на источник в Минобороны.

По информации агентства, решение принято для укрепления сотрудничества двух стран в условиях региональных угроз. Ранее Конгресс США заблокировал решение американского президента Дональда Трампа начать поставки оружия Саудовской Аравии. В мае госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео поручил Госдепартаменту одобрить сделку по продаже оружия в ряд стран, включая Саудовскую Аравию для укрепления стабильности на Ближнем Востоке и «защиты» от Ирана.