СМИ: Эр-Рияд одобрил размещение военного контингента США
По информации агентства, решение принято для укрепления сотрудничества двух стран в условиях региональных угроз.
Ранее Конгресс США заблокировал решение американского президента Дональда Трампа начать поставки оружия Саудовской Аравии.
В мае госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео поручил Госдепартаменту одобрить сделку по продаже оружия в ряд стран, включая Саудовскую Аравию для укрепления стабильности на Ближнем Востоке и «защиты» от Ирана.