В Пентагоне готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий
«Мы пытаемся добиться деэскалации», — уточнил он.
По словам Эспера, представители США «без каких-либо предварительных условий, в любое время, в любом месте» готовы встретиться с коллегами из ИРИ для обсуждения возможности возвращения к переговорному процессу.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что вести переговоры с Ираном ему хочется всё меньше.
Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.