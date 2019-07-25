В Пентагоне готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий

Новый глава американского оборонного ведомства Марк Эспер заявил, что США не стремятся к эскалации напряжённости в регионе Персидского залива, и готовы к диалогу с Ираном без предварительных условий.

«Мы пытаемся добиться деэскалации», — уточнил он.

По словам Эспера, представители США «без каких-либо предварительных условий, в любое время, в любом месте» готовы встретиться с коллегами из ИРИ для обсуждения возможности возвращения к переговорному процессу.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что вести переговоры с Ираном ему хочется всё меньше.

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