Трамп рассказал об усложнении условий для переговоров с Ираном

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что вести переговоры с Ираном ему хочется всё меньше.
Трамп рассказал об усложнении условий для переговоров с Ираном
  • Reuters

«Честно говоря, мне становится сложнее хотеть заключить сделку с Ираном», — сказал президент журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

Как пояснил Трамп, США готовы «к самому худшему».

«Я просто буду сидеть и ждать. Они очень бедная страна. Посмотрим, что будет», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп в своём Twitter прокомментировал сообщение властей Ирана об аресте 17 «шпионов» американского Центрального разведывательного управления.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.

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