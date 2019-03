«США остро реагируют на потерю своей исключительности»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о возврате социализма

«США и их сателлиты остро реагируют на потерю своей идеологической исключительности. Враждебные действия по отношению к Венесуэле, КНДР и Китаю являются попыткой затормозить ход истории и получить искусственное преимущество. Но, как известно, действие рождает противодействие: полевение Америки — лишь вопрос времени».

Знаменитый американский политолог Фрэнсис Фукуяма признал, что ошибался, когда в 1992 году объявил о «конце истории» и об окончательной победе капитализма над другими великими идеологиями ХХ века. Поводом переосмыслить свои идеи стал успех нелиберальных режимов и движений в последние годы — как в странах «старой демократии» (Италия, Франция), так и шире в мире (Турция, Венгрия, Китай). Об этом Фукуяма пишет в своей новой книге «Идентичность: требование достоинства и политика недовольства» (Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment).

Интересно, как спустя 27 лет история вернула долги, посмеявшись над теми, кто был так самоуверен и горделив в своих суждениях. Оказалось, что современные демократии являются красивыми обложками, которые формируют общество бесконечного потребления, оставляя пустоту в системе смыслов. Либеральная идеология предполагает, что каждая личность должна создавать свою собственную систему ценностей и стремиться к её реализации. На практике такой подход порождает неврозы национального масштаба и неспособность к целеполаганию.

Фукуяма соглашается, что, когда обещанное процветание превращается в недосягаемую иллюзию (этакую морковку для осла) или, наоборот, в пресыщение, люди начинают ощущать свою атомизированность и отчуждённость друг от друга. Им нужно нечто большее — чувствовать свою принадлежность к большой идее, проекту, миссии, которые бы вовлекали всё общество целиком, а не только его небольшие группы (например, каких-нибудь любителей бильярда и тому подобных). И радикальный либерализм с его помешанностью на феминизме, правах меньшинств и «демократии» не может быть ориентиром для всех.

Социализм и идеи Карла Маркса возвращаются в повестку, становясь альтернативой несправедливому либерализму. Перераспределение богатств, широкая социальная поддержка, общество равных возможностей — вот базис, на котором строится новый интерес, согласно Фрэнсису Фукуяме. Многие популярные политические движения в мире не просто используют смысловое поле социализма в качестве идеологического фундамента, но и синтезируют его с местной политической культурой (например, Les Insoumises Жан-Люка Меланшона во Франции). И очевидно, что этот идеологический ренессанс действительно угрожает либерализму.

Фукуяма об этом умалчивает, но можно заметить, что США и их сателлиты остро реагируют на потерю своей идеологической исключительности. Враждебные действия по отношению к Венесуэле, КНДР и Китаю являются попыткой затормозить ход истории и получить искусственное преимущество. Но, как известно, действие рождает противодействие: полевение Америки — лишь вопрос времени.

