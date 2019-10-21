Шойгу: договор о сокращении СНВ надо продлевать
- РИА Новости
- © Вадим Савицкий
«Сейчас у нас на повестке дня продление действия соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений. Мы считаем, что это последний камень, оставшийся в системе международной безопасности. Настроены на то, чтобы его продлить», — приводит РИА Новости слова Шойгу.
При этом он отметил, что даже если договор требует улучшения, «то сначала надо его продлить, а потом заниматься его улучшением».
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что договор СНВ-III необходимо продлить.