Шойгу: договор о сокращении СНВ надо продлевать

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) надо продлевать, даже если он нуждается в доработке.
Шойгу: договор о сокращении СНВ надо продлевать
  • РИА Новости
  • © Вадим Савицкий

«Сейчас у нас на повестке дня продление действия соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений. Мы считаем, что это последний камень, оставшийся в системе международной безопасности. Настроены на то, чтобы его продлить», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

При этом он отметил, что даже если договор требует улучшения, «то сначала надо его продлить, а потом заниматься его улучшением».

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что договор СНВ-III необходимо продлить.

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