Шойгу: договор о сокращении СНВ надо продлевать

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) надо продлевать, даже если он нуждается в доработке.

«Сейчас у нас на повестке дня продление действия соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений. Мы считаем, что это последний камень, оставшийся в системе международной безопасности. Настроены на то, чтобы его продлить», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

При этом он отметил, что даже если договор требует улучшения, «то сначала надо его продлить, а потом заниматься его улучшением».

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что договор СНВ-III необходимо продлить.