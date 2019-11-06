Главы Минобороны США и Китая обсудили военное сотрудничество

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Глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ обсудили в режиме видеоконференции военное сотрудничество двух стран, сообщили в пресс-службе американского ведомства.

«Министр Эспер и министр Вэй обсудили их приоритеты применительно к отношениям США и Китая в области обороны с упором на стабильность, откровенное и открытое общение, расширение сотрудничества в сферах общих интересов», — говорится в опубликованном заявлении.

Эспер отметил заинтересованность США в выстраивании конструктивных отношений с Китаем для предотвращения и урегулирования спорных вопрос и непонимания.

В конце августа Минобороны КНР выразило протест в связи с планами США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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