Китай выразил протест в связи с планами США по размещению ракет в АТР

Министерство обороны КНР выразило протест в связи с планами США по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Мы выражаем решительный протест в связи с планами США разместить в Азии ракеты средней дальности. Такие действия США могут лишь навредить интересам государств региона в сфере безопасности, а также нанести ущерб региональному миру и стабильности», — цитирует ТАСС представителя оборонного ведомства КНР.

В Минобороны также сообщили, что «решимость Китая отстаивать свои национальные интересы в сфере безопасности непоколебима».

Ранее в МИД Китая пообещали ответить в случае размещения ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В свою очередь, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил недовольство поведением Китая в Южно-Китайском море.