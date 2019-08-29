Китай выразил протест в связи с планами США по размещению ракет в АТР

Короткая ссылка
Министерство обороны КНР выразило протест в связи с планами США по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Китай выразил протест в связи с планами США по размещению ракет в АТР
  • Reuters

«Мы выражаем решительный протест в связи с планами США разместить в Азии ракеты средней дальности. Такие действия США могут лишь навредить интересам государств региона в сфере безопасности, а также нанести ущерб региональному миру и стабильности», — цитирует ТАСС представителя оборонного ведомства КНР.

В Минобороны также сообщили, что «решимость Китая отстаивать свои национальные интересы в сфере безопасности непоколебима». 

Ранее в МИД Китая пообещали ответить в случае размещения ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В свою очередь, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил недовольство поведением Китая в Южно-Китайском море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить