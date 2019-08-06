Китай пообещал ответить в случае размещения ракет США

Китай примет ответные меры в случае размещения США ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун.

«Хочу сделать абсолютно ясным, что Китай не будет стоять в стороне. Мы будем вынуждены принять контрмеры в случае размещения Соединёнными Штатами ракет средней дальности наземного базирования в этой части мира», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что пока не может сообщить подробности, касающиеся ответных шагов КНР.

«Могу лишь сказать, что, как любят говорить в американском правительстве, все возможные варианты будут на столе», — пошутил он.

2 августа действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе американской стороны.

Как подчеркнул российский лидер Владимир Путин, Россия не может игнорировать положение дел после выхода США из соглашения.

Глава государства поручил ведомствам наблюдать за шагами Вашингтона по развитию программы РСМД.

В МИД Китая также осудили выход США из договора.