В КНР выразили протест против действий США в Южно-Китайском море

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Пекин выступает против действий Вашингтона в Южно-Китайском море и подходов в тайваньском вопросе. С таким заявлением выступил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщает ТАСС, в ходе выступления он сказал, что в Китае заметили тенденцию расширения участия Соединённых Штатов в региональных делах.

По словам Фэнхэ, Пекин «выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме».

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Китаю необходимо поддерживать хорошие отношения с Соединёнными Штатами, поскольку это будет отвечать интересам Пекина.

Шанахан также отметил, что Вашингтон сотрудничает с Пекином в разных областях, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом, санкций ООН против КНДР и проблеме Корейского полуострова.

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