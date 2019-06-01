Глава Пентагона посоветовал Китаю поддерживать хорошие отношения с США

Китаю следует поддерживать хорошие отношения с США, потому что это будет отвечать интересам Пекина, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

Об этом он сказал во время выступления на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-Ла диалог».

«Вашингтон и Пекин соперничают, но это не означает наличие конфликтов», — приводит его слова ТАСС.

Шанахан отметил, что Вашингтон сотрудничает с Пекином в разных областях, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом, санкций ООН против КНДР и проблеме Корейского полуострова.

При этом он призвал Китай «уважать суверенитет государств региона».

«Соединённые Штаты выступают за свободу навигации и полётов в Индо-Тихоокеанском регионе. Ни одна страна не может доминировать здесь», — заявил военный чиновник.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что когда-нибудь США и Китай заключат «замечательное» торговое соглашение.