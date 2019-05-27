Американский лидер Дональд Трамп считает, что США и Китай заключат «замечательное» торговое соглашение. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Абэ Синдзо.

Об этом информирует AFP.

«Я думаю, что когда-нибудь в будущем Китай и США заключат замечательную сделку, и мы с нетерпением ждём этого», — заявил Трамп.

Ранее Трамп поручил начать процесс повышения пошлин на практически весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в $300 млрд.

Позднее сообщалось, что Китай с 1 июня в ответ на действия со стороны США введёт таможенные пошлины на американские товары общим объёмом $60 млрд.