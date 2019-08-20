Болтон выразил недовольство поведением Китая в Южно-Китайском море

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон упрекнул Китай в отпугивании других стран от освоения ресурсов в Южно-Китайском море.
Болтон выразил недовольство поведением Китая в Южно-Китайском море
  • Reuters

«Участившиеся в последнее время попытки Китая, направленные на отпугивание других стран от освоение ресурсов в Южно-Китайском море, вызывают опасение. США решительно поддерживают тех, кто выступает против тактики запугивания и насильственного принуждения, которая вредит безопасности региона», — заявил Болтон в Twitter.

Парасельские острова и архипелаг Спратли в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами.   

В июне министр обороны КНР Вэй Фэнхэ выступил против действий Вашингтона в Южно-Китайском море.

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