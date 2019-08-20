Болтон выразил недовольство поведением Китая в Южно-Китайском море

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон упрекнул Китай в отпугивании других стран от освоения ресурсов в Южно-Китайском море.

«Участившиеся в последнее время попытки Китая, направленные на отпугивание других стран от освоение ресурсов в Южно-Китайском море, вызывают опасение. США решительно поддерживают тех, кто выступает против тактики запугивания и насильственного принуждения, которая вредит безопасности региона», — заявил Болтон в Twitter.

China’s recent escalation of efforts to intimidate others out of developing resources in the South China Sea is disturbing. The United States stands firmly with those who oppose coercive behavior and bullying tactics which threaten regional peace and security. — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 20, 2019

Парасельские острова и архипелаг Спратли в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами.

В июне министр обороны КНР Вэй Фэнхэ выступил против действий Вашингтона в Южно-Китайском море.