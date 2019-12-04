Песков: Россия не будет ввязываться в гонку военных расходов с НАТО

Россия не намерена участвовать с НАТО в гонке расходов на вооружение, которая станет губительной для экономики страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Путин неоднократно говорил, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений и в гонку расходов, губительную для экономики», — заявил представитель Кремля, комментируя возможность ответных действий Москвы на увеличение оборонного бюджета НАТО.

Ранее в Кремле выразили обеспокоенность в связи со «сдерживающей и экспансионистской» деятельностью НАТО в отношении России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о повышении суммарных оборонных расходов стран альянса на $130 млрд в 2020 году и на $400 млрд в 2024 году по сравнению с 2016 годом.