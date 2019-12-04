В Кремле оценили решение НАТО увеличить бюджет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление об увеличении бюджета НАТО.

«Мы видим, что главным образом НАТО занимается деятельностью сдерживающей и экспансионистской в отношении нашей страны. Это не может не вызывать обеспокоенность. И подобные решения об увеличении (оборонного. — RT) бюджета (стран альянса. — RT) лишний раз подтверждают это», — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что суммарные «оборонные расходы стран НАТО вырастут на $130 млрд в 2020 году и на $400 млрд в 2024 году по сравнению с 2016 годом».

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона удовлетворена работой Столтенберга в вопросе увеличения военных расходов альянса.

В ноябре в НАТО согласовали новую формулу расчёта взносов в общий бюджет альянса, при которой США сократят свою долю, а Германия увеличит.