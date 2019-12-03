Трамп похвалил Столтенберга за увеличение военных расходов НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона удовлетворена работой генсека НАТО Йенса Столтенберга в вопросе увеличения военных расходов альянса.

Об этом сообщает ТАСС.

«Военные расходы в Европе и Канаде на протяжении многих лет летели вниз, как на американских горках. Сейчас они начали расти, и США очень довольны этим. Генсек Столтенберг проделал отличную работу», — заявил он.

Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО намерены увеличить военные расходы на $400 млрд к 2024 году.

В ноябре в НАТО согласовали новую формулу расчёта взносов в общий бюджет альянса, при которой США сократят свою долю, а Германия увеличит.