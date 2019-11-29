НАТО намерено увеличить оборонный бюджет на $400 млрд к 2024 году

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО намерены увеличить военные расходы на $400 млрд к 2024 году.

«На встрече лидеров в Брюсселе в прошлом году было решено разработать национальные планы (по военным расходам в НАТО. — RT). Теперь страны альянса представили свои обновлённые планы НАТО... На их основе я могу сказать, что совокупное увеличение военных расходов НАТО к 2024 году составит $400 млрд», — заявил он на пресс-конференции в преддверии саммита Североатлантического альянса в Лондоне 3—4 декабря.

Столтенберг назвал данное решение «беспрецедентным прогрессом».

Ранее в НАТО согласовали новую формулу расчёта взносов в общий бюджет альянса, при которой США сократят свою долю, а Германия увеличит.