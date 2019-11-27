В Госдепе назвали НАТО самым успешным альянсом в истории
- РИА Новости
«США всё ещё считают, что НАТО остаётся самым успешным альянсом в истории. Президент и госсекретарь на протяжении нескольких лет ясно обозначили свою поддержку альянса. Мы продолжаем играть ключевую лидирующую роль в нём», — приводит РИА Новости его слова.
Представитель Госдепа сказал, что на встрече лидеров стран НАТО, которая пройдёт 3—4 декабря в Лондоне, одной из основных тем обсуждения станет распределение обязанностей по вкладам в оборонный бюджет альянса.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс является единственным гарантом безопасности в Европе.
Как отмечала постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, Вашингтон является лидером альянса, который необходим для поддержания безопасности в Европе.