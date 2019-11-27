В Госдепе назвали НАТО самым успешным альянсом в истории

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Высокопоставленный представитель Госдепа назвал НАТО самым успешным альянсом в истории. По его словам, США продолжают играть ключевую роль в Североатлантическом альянсе.
В Госдепе назвали НАТО самым успешным альянсом в истории
  • РИА Новости

«США всё ещё считают, что НАТО остаётся самым успешным альянсом в истории. Президент и госсекретарь на протяжении нескольких лет ясно обозначили свою поддержку альянса. Мы продолжаем играть ключевую лидирующую роль в нём», — приводит РИА Новости его слова.

Представитель Госдепа сказал, что на встрече лидеров стран НАТО, которая пройдёт 3—4 декабря в Лондоне, одной из основных тем обсуждения станет распределение обязанностей по вкладам в оборонный бюджет альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс является единственным гарантом безопасности в Европе.

Как отмечала постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, Вашингтон является лидером альянса, который необходим для поддержания безопасности в Европе.

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