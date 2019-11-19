Постпред США при НАТО заявила о лидерстве Вашингтона в альянсе

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Вашингтон является лидером альянса, который необходим для поддержания безопасности в Европе.

«Америка обеспечивает лидерство в НАТО, у нас есть возможности лидировать», — цитирует РИА Новости Хатчисон.

Дипломат уточнила, что не согласна с утверждениями президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО и считает альянс необходимым.

«Не думаю, что Европа будет безопаснее без трансатлантической связи», — добавила она.

16 ноября госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан провели встречу, в ходе которой обсудили важность НАТО.

7 ноября Эммануэль Макрон заявил в интервью The Economist, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга».