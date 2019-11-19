Постпред США при НАТО заявила о лидерстве Вашингтона в альянсе
- Reuters
«Америка обеспечивает лидерство в НАТО, у нас есть возможности лидировать», — цитирует РИА Новости Хатчисон.
Дипломат уточнила, что не согласна с утверждениями президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО и считает альянс необходимым.
«Не думаю, что Европа будет безопаснее без трансатлантической связи», — добавила она.
16 ноября госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан провели встречу, в ходе которой обсудили важность НАТО.
7 ноября Эммануэль Макрон заявил в интервью The Economist, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга».