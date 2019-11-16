Помпео и глава МИД Франции обсудили важность НАТО
- Reuters
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа США.
«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили важность НАТО и необходимость продолжения трансатлантического сотрудничества для противодействия угрозам для взаимных интересов в области безопасности», — сообщили в ведомстве.
Также стороны «обменялись мнениями о важности вступления в ЕС для Северной Македонии и Албании, о поддержке Украины и о привлечении Ирана к ответственности за его продолжающиеся провокации».
7 ноября французский лидер Эммануэль Макрон выразил мнение, что НАТО переживает «смерть мозга» и Европе пора самостоятельно решать свою судьбу.
Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован этим заявлением Макрона.