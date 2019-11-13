Трамп заявил о разочаровании заявлением Макрона о «смерти мозга» НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован недавним заявлением французского лидера Эммануэля Макрона в интервью The Economist о «смерти мозга» НАТО.

«Мы очень разочарованы заявлением... которое имеет отношение к НАТО. Это серьёзное заявление, которое сделала Франция пару дней назад», — приводит ТАСС слова Трампа в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее глава Минобороны Франции Флоранс Парли уточнила, что Макрон не имел в виду смерть НАТО, а призывал обратить внимание на кризис в альянсе.

7 ноября Макрон выразил мнение, что НАТО переживает «смерть мозга» и Европе пора самостоятельно решать свою судьбу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его «золотые слова» отражающими текущее состояние НАТО.