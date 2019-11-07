Захарова прокомментировала слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, назвала эти «золотые слова» президента правдивыми и отражающими суть.
Захарова прокомментировала слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
  • © MFA Russia/via Globallookpress.com

«Золотые слова. Правдивые и отражающие суть. Чёткое определение нынешнего состояния НАТО. Одно но (хотя их больше): как конкретно Европа может контролировать свою судьбу? XX век — две мировые. XIX и далее в глубь веков — бесконечные локальные войны и «экспорт идеологии» на острие мечей и копий», — написала она в Facebook.

Как отметила дипломат, процессы, зародившиеся в «пунктах Вудро Вильсона», прошедшие «закалку Второй мировой и развившиеся в экономическую, а затем политическую интеграцию Европы, помогли решить главную задачу».

По её словам, они помогли «остановить бесконечные европейские раздоры».

«Но при этом они же привели к сегодняшнему кризису идентичности и развития», — заключила Захарова.

Ранее Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга». По его словам, европейцы находятся «на краю пропасти» и больше не могут рассчитывать на военную защиту США.

Президент отметил необходимость для Европы начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе. 

В Государственной думе, комментируя слова Макрона, отметили, что французский лидер «объективно оценил ситуацию».

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