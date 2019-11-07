В Госдуме назвали объективными слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга».
В Госдуме назвали объективными слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
  • РИА Новости

«Этому заявлению надо придавать очень большое значение. Не потому, что Макрон открыл какую-то новую истину. А из-за того, что эти слова символизируют начало признания в реальной европейской политике тех обстоятельств, которые сложились уже некоторое время назад. НАТО никогда не могло гарантировать полную безопасность Европы. Также альянс является инструментом подчинения европейской политики интересам Соединённых Штатов», — заявил Новиков.

Депутат также отметил, что на данном историческом промежутке «деятельность США стала очевидна в силу той политики, которую занимает президент Трамп».

«По сути, он стал требовать от европейских держав в определённом смысле признания своей вассальной воли и повышения вложений в бюджет альянса. В данной ситуации такое очень отрезвляет. Макрон объективно оценил ситуацию, и это важно», — сказал он.

Ранее Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга».

По мнению французского лидера, европейцы находятся «на краю пропасти» и больше не могут рассчитывать на военную защиту США.

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