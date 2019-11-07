Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга». Об этом он заявил в интервью The Economist.

«То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», — сказал французский лидер.

По его мнению, европейцы находятся «на краю пропасти» и больше не могут рассчитывать на военную защиту США.

Как отметил Макрон, Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она не будет контролировать собственную судьбу.

В октябре Макрон заявил, что события в Сирии ставят под вопрос функционирование НАТО.

В 2018 году глава Франции выступил за создание общеевропейской армии.