Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
- РИА Новости
«То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», — сказал французский лидер.
По его мнению, европейцы находятся «на краю пропасти» и больше не могут рассчитывать на военную защиту США.
Как отметил Макрон, Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она не будет контролировать собственную судьбу.
В октябре Макрон заявил, что события в Сирии ставят под вопрос функционирование НАТО.
В 2018 году глава Франции выступил за создание общеевропейской армии.