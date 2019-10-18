Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вывод американских войск с севера Сирии и военная операция Турции в САР ставят под вопрос функционирование НАТО.
Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы входим в НАТО. Но о намерении США вывести свои войска я узнал из твитов. И, насколько я понимаю, страна НАТО (Турция. — RT) решила атаковать того, кто был региональным партнёром международной коалиции в борьбе против группировки «Исламское государство»*, — сказал он.

Макрон отметил, что считает произошедшее в последние дни грубой ошибкой альянса в регионе.

«Необходимо ясно подходить к ситуации. На мой взгляд, это заставляет задаться вопросом о функционировании НАТО», — добавил президент.

Ранее бывший вице-президент США Джо Байден предрёк исчезновение НАТО в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента Соединённых Штатов в 2020 году.

Подробнее по теме — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить