Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вывод американских войск с севера Сирии и военная операция Турции в САР ставят под вопрос функционирование НАТО.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы входим в НАТО. Но о намерении США вывести свои войска я узнал из твитов. И, насколько я понимаю, страна НАТО (Турция. — RT) решила атаковать того, кто был региональным партнёром международной коалиции в борьбе против группировки «Исламское государство»*, — сказал он.

Макрон отметил, что считает произошедшее в последние дни грубой ошибкой альянса в регионе.

«Необходимо ясно подходить к ситуации. На мой взгляд, это заставляет задаться вопросом о функционировании НАТО», — добавил президент.

Ранее бывший вице-президент США Джо Байден предрёк исчезновение НАТО в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента Соединённых Штатов в 2020 году.

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* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.