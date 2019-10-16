Защита от кандидата: Байден заявил об угрозе разрушения НАТО из-за политики Трампа

Если Дональд Трамп будет переизбран на второй срок, НАТО перестанет существовать, считает бывший американский вице-президент и возможный кандидат в президенты от демократов Джо Байден. По его мнению, Трамп «не смыслит во внешней политике». В Североатлантическом альянсе действительно обострились противоречия из-за политики нынешнего главы Белого дома, однако они не настолько критичны, отметили эксперты. По мнению аналитиков, своими заявлениями Байден пытается отвлечь внимание от скандала, связанного с расследованием его возможной роли в коррупционных преступлениях на Украине.

Если президент США Дональд Трамп будет переизбран, НАТО перестанет существовать. Об этом заявил бывший американский вице-президент Джо Байден.

«Если он будет переизбран, я обещаю вам: не будет никакого НАТО, — сказал он. — У нас будут настоящие проблемы».

Байден утверждает, что Россия якобы влияет на Североатлантический альянс, чтобы его разрушить, а Трамп в этой ситуации говорит, что «верит Владимиру Путину».

«У нас стихийный, безумный президент, который ни черта не смыслит во внешней политике и руководствуется страхом за своё переизбрание», — заявил Байден.

Он также выступил за ввод американских войск в Сирию, Афганистан и Ирак для борьбы с «Исламским государством»*.

Такие заявления Байден озвучил во время дебатов между возможными кандидатами в президенты США от Демократической партии. Выборы главы государства должны состояться в 2020 году.

От Республиканской партии, вероятнее всего, будет выдвигаться действующий президент Дональд Трамп — его кандидатуру в феврале поддержал национальный комитет партии. А в рядах демократов пока наблюдается неопределённость: согласно различным опросам, на данный момент лидируют два кандидата — Байден и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. При этом СМИ называют Байдена и Трампа главными соперниками в грядущей президентской гонке.

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Скандал вокруг Burisma и семьи Байденов

Байден находится под серьёзным давлением из-за скандалов вокруг его роли на Украине, отметил политолог Александр Асафов. В связи с этим политик стремится перейти в наступление на своего потенциального оппонента — Дональда Трампа, считает эксперт.

«Если демократы по-прежнему рассматривают его как одну из основных фигур, конечно, он должен защищаться, в том числе от своего оппонента Дональда Трампа, предъявляя ему какие-то новые обвинения в некомпетентности в дополнение к старым», — сказал он RT.

Стоит отметить, что за последнее время рейтинг Байдена несколько снизился. По данным The Economist, если в январе за его выдвижение в кандидаты на пост президента выступали 28,4%, то сейчас этот показатель равен 24,9%. Это происходит на фоне продолжающегося в США скандала о деятельности его сына Хантера на Украине. Байден-младший работал в украинской компании Burisma, в отношении которой в 2014 году было начато расследование о коррупции.

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СМИ сообщали, что Джо Байден, занимавший тогда пост вице-президента Соединённых Штатов, пытался помешать следствию. В качестве доказательства приводится роль Байдена-старшего в увольнении генпрокурора Украины Виктора Шокина — политик и сам не отрицал, что требовал от Киева этого увольнения.

В июле Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Спустя некоторое время демократы заявили, что американский лидер якобы потребовал от своего украинского коллеги найти компромат на Джо или Хантера Байденов, в противном случае пригрозил прекратить оказывать военную помощь Киеву.

В конце сентября палата представителей конгресса США, в которой Демократическая партия удерживает большинство мест, инициировала процедуру импичмента Трампа. По мнению демократов, президент пытался использовать свои полномочия и возможности, чтобы устранить политического конкурента в лице Байдена-старшего.

В связи с этим Белый дом опубликовал расшифровку разговора президентов, в которой не было требований или угроз, а лишь призыв к Зеленскому внести ясность в информацию об этом деле в связи с появляющимися вокруг него слухами.

Трамп назвал инициированную процедуру импичмента государственным переворотом и заявил, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и поддержавшие её демократы совершили госизмену.

Я полагаю, это означает, что они, а также те, кто злодейски участвовал в этом сговоре, должны немедленно быть подвергнуты импичменту!» — написал Трамп в Twitter.

Противоречия в альянсе

Текущее же положение НАТО удобно для критики со стороны Байдена, так как стремление Трампа получить от европейских союзников деньги на «оборонные нужды» наносит ущерб военно-политическому блоку, считает Асафов.

«Появляется репутационный ущерб для целостности и состоятельности блока НАТО. Именно сюда бьёт Байден, чтобы показать, что Трамп не способен принимать адекватные решения и всё делает для своей электоральной выгоды. Ситуация сложная, и определённые изменения в НАТО будут, но не такие катастрофические, как говорит Байден», — констатировал аналитик.

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Президент Трамп с момента своего избрания неоднократно критиковал европейских союзников по НАТО за недостаточное участие в военных расходах. По его мнению, США тратят на оборону значительно больше, тогда как, например, Франция и Германия используют эти средства для развития экономики и «несправедливой» торговли с Соединёнными Штатами.

Так, в сентябре глава Пентагона Марк Эспер в ходе встречи со своей немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвал ФРГ увеличить расходы на оборону.

«Мы считаем, что Германия, как обладательница крупнейшей экономики в Европе, находится в благоприятном положении для того, чтобы внести вклад в расширение возможностей альянса», — сказал Эспер.

Трамп на этот счёт выражался категоричнее, говоря, что Берлин «не платит того, что должен платить».

Ещё одним противоречием в рамках альянса стала покупка Турцией российских ЗРК С-400. Против этого контракта выступали США и сам блок НАТО — они утверждали, что эти системы якобы не будут совместимы с вооружением альянса и, более того, ставит под угрозу безопасность военной авиации участников НАТО.

Однако президент Реджеп Тайип Эрдоган подчёркивал готовность страны реализовать контракт несмотря на возражения. По его словам, последняя партия должна будет поступить в турецкие ВС до конца этого года.

Несмотря на эти противоречия, НАТО вряд ли прекратит своё существование, убеждён эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«НАТО — это инструмент американского влияния в Европе, инструмент сдерживания России. Таким он и будет сохраняться, потому что страны НАТО в Европе не могут самостоятельно обеспечить свою безопасность, как они считают», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.