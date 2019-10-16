Эрдоган назвал дату завершения поставок C-400 в Турцию

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что завершающий этап поставок российских ЗРК С-400 может состояться в ноябре. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Нам сказали, что нам не продадут ЗРК «Пэтриот». И что произошло? Мы купили С-400, поставки которых уже осуществляются. Завершающий этап будет в декабре, возможно, и в ноябре», — говорится в сообщении.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу назвал причину закупки российских зенитных комплексов. Он пояснил, что у «Турции нет своих собственных оборонительных систем».

В сентябре в Турции сообщили, что первые С-400 будут развёрнуты в декабре.

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