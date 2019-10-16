Эрдоган назвал дату завершения поставок C-400 в Турцию
«Нам сказали, что нам не продадут ЗРК «Пэтриот». И что произошло? Мы купили С-400, поставки которых уже осуществляются. Завершающий этап будет в декабре, возможно, и в ноябре», — говорится в сообщении.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу назвал причину закупки российских зенитных комплексов. Он пояснил, что у «Турции нет своих собственных оборонительных систем».
В сентябре в Турции сообщили, что первые С-400 будут развёрнуты в декабре.