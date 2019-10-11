Чавушоглу назвал причины закупки Турцией С-400
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- РИА Новости
Чавушоглу пояснил, что у «Турции нет своих собственных оборонительных систем».
«Мы благодарим Испанию за то, что она сдержала обещание и оставила свои ЗРК Patriot на наших границах. Все эти споры демонстрируют, что Турции необходимо получить собственные системы ПВО. Мы не будем каждый раз просить. Это также объясняет, почему мы купили С-400», — цитирует ТАСС министра.
В свою очередь, Столтенберг сообщил о недовольстве НАТО покупкой Турцией С-400.
По его словам, они недостаточно совместимы с системой ПВО альянса.
Ранее сообщалось, что первые С-400 будут развёрнуты в Турции в декабре.