Чавушоглу назвал причины закупки Турцией С-400

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом назвал причины закупки зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400.

Чавушоглу пояснил, что у «Турции нет своих собственных оборонительных систем».

«Мы благодарим Испанию за то, что она сдержала обещание и оставила свои ЗРК Patriot на наших границах. Все эти споры демонстрируют, что Турции необходимо получить собственные системы ПВО. Мы не будем каждый раз просить. Это также объясняет, почему мы купили С-400», — цитирует ТАСС министра.

В свою очередь, Столтенберг сообщил о недовольстве НАТО покупкой Турцией С-400.

По его словам, они недостаточно совместимы с системой ПВО альянса.

Ранее сообщалось, что первые С-400 будут развёрнуты в Турции в декабре.