В НАТО заявили о потенциальной угрозе С-400 для авиации стран альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о недовольстве Североатлантического альянса покупкой Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. По его словам, они недостаточно совместимы с системой ПВО НАТО.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обсуждали приобретение Турцией российских комплексов С-400. Я повторно отметил озабоченность НАТО этим решением. Эти системы недостаточно совместимы с возможностями ПВО НАТО и несут потенциальную угрозу для военной авиации стран альянса», — сказал Столтенберг.

Он отметил намерение НАТО продолжить поддерживать Турцию в «обеспечении противовоздушной обороны» территории, прилегающей к границе Сирии.

Столтенберг также добавил, что Турция не отказывается провести переговоры с США и другими странами альянса на тему приобретения их комплексов ПВО.

Ранее сенаторы США призвали официально считать покупку Турцией российских С-400 нарушением закона Соединённых Штатов о противодействии противникам через санкции.