В НАТО заявили о потенциальной угрозе С-400 для авиации стран альянса
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы обсуждали приобретение Турцией российских комплексов С-400. Я повторно отметил озабоченность НАТО этим решением. Эти системы недостаточно совместимы с возможностями ПВО НАТО и несут потенциальную угрозу для военной авиации стран альянса», — сказал Столтенберг.
Он отметил намерение НАТО продолжить поддерживать Турцию в «обеспечении противовоздушной обороны» территории, прилегающей к границе Сирии.
Столтенберг также добавил, что Турция не отказывается провести переговоры с США и другими странами альянса на тему приобретения их комплексов ПВО.
Ранее сенаторы США призвали официально считать покупку Турцией российских С-400 нарушением закона Соединённых Штатов о противодействии противникам через санкции.