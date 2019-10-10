Сенаторы США призвали признать покупку Турцией С-400 нарушением закона

Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Линдси Грэм призвали официально считать покупку Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 нарушением закона США о противодействию противникам через санкции.

«Предлагается официально провозгласить покупку Турцией российских ЗРК С-400 существенным нарушением американского Закона о противодействию противникам Америки через санкции (CAATSA)», — говорится в документе, который опубликовали сенаторы в Twitter.

Предполагается, что после того, как данное нарушение будет официально признано существенным, против Анкары в течение 180 дней будут введены санкции.

В законопроекте, который представили Холлен и Грэм, также предлагается установить запрет на оказание военной помощи Турции, в том числе на продажу военной продукции, услуг, технологий и боеприпасов для армии.

В сентябре в Госдепартементе США сообщили о проработке всех вариантов санкций против Турции за покупку С-400.