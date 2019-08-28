В конгрессе США призвали ввести санкции против Анкары из-за С-400
«Президент Трамп, вы должны ввести санкции против Турции из-за покупки С-400, как того требует американское законодательство. Интересам Турции наилучшим образом служит партнёрство с США, а не с Кремлём», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter комитета.
Ранее в Анкару прибыл транспортный самолёт с элементами второго дивизиона С-400.
Планируется, что доставка второй партии российских ЗРС будет продолжаться на протяжении месяца.
С 1 сентября также стартует обучение турецких военных управлению С-400.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что выбор Анкарой С-400 обусловлен сугубо коммерческими интересами.