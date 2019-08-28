В конгрессе США призвали ввести санкции против Анкары из-за С-400

Члены комитета по иностранным делам Палаты представителей конгресса США призвали американского лидера Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции в связи с приобретением российских систем С-400.

«Президент Трамп, вы должны ввести санкции против Турции из-за покупки С-400, как того требует американское законодательство. Интересам Турции наилучшим образом служит партнёрство с США, а не с Кремлём», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter комитета.

Ранее в Анкару прибыл транспортный самолёт с элементами второго дивизиона С-400.

Планируется, что доставка второй партии российских ЗРС будет продолжаться на протяжении месяца.

С 1 сентября также стартует обучение турецких военных управлению С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что выбор Анкарой С-400 обусловлен сугубо коммерческими интересами.