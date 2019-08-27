Начался второй этап поставок С-400 в Турцию

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Транспортный самолёт с элементами второго дивизиона российских ЗРК С-400 приземлился в Анкаре. Об этом сообщает турецкое телевидение, информацию подтвердили в Министерстве обороны страны.
Начался второй этап поставок С-400 в Турцию
  • Reuters

Как передаёт NTV, самолёт совершил посадку на авиабазе Мюртед.

По данным военного ведомства, поставка будет продолжаться около месяца.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выбор Анкарой С-400 преследует сугубо коммерческие интересы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что приобретённые Турцией системы не будут встроены в единую систему противоракетной обороны альянса.

25 июля в ФСВТС подтвердили завершение первого этапа поставок российских ЗРС турецкой стороне.

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