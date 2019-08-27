Начался второй этап поставок С-400 в Турцию

Транспортный самолёт с элементами второго дивизиона российских ЗРК С-400 приземлился в Анкаре. Об этом сообщает турецкое телевидение, информацию подтвердили в Министерстве обороны страны.

Reuters