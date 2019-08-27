Начался второй этап поставок С-400 в Турцию
- Reuters
Как передаёт NTV, самолёт совершил посадку на авиабазе Мюртед.
По данным военного ведомства, поставка будет продолжаться около месяца.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выбор Анкарой С-400 преследует сугубо коммерческие интересы.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что приобретённые Турцией системы не будут встроены в единую систему противоракетной обороны альянса.
25 июля в ФСВТС подтвердили завершение первого этапа поставок российских ЗРС турецкой стороне.